"Qué buenos bollos": Yanet García da 'regalito' a su novio con el trasero al aire

Ciudad de México.- Yanet García, quien hasta hace unos meses fuera la ‘Chica del clima’, no solo deleitó la pupila de sus seguidores en su reciente publicación, sino que celebró el amor que siente por Lewis Howes con un bonito mensaje por el Día de San Valentín.

Aprovechando la ocasión, la guapa conductora regiomontana posteó una imagen en Instagram en la que además de lucir su escultural figura en un bikini negro que dejó a la vista todos sus atributos, dedicó un tierno mensaje de amor para su pareja actual, el conferencista Lewis Howes.

Enamórate de alguien que te ame, que te valore, que te comprenda, que camine a tu lado y sueñe contigo @lewishowes BE MY VALENTINE FOREVER AND EVER”.