¡Qué calor! Rihanna prende el 2020 al posar con diminuta lencería roja

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Rihanna, comenzó el año 2020 con gran energía y concentrada en su campaña para su nueva colección de sexy lencería para pasar un 14 de febrero muy sensual, por lo que posó en la diminuta lencería de color rojo, con la cual acaloró a cualquiera que la viera.

Como bien se sabe la intérprete de Rude Boy no solo es una talentosa artista, sino que también es una gran empresaria que tiene su propia línea de ropa, perfumes y maquillaje.

Hace un par de meses anuncio que se daría un respiro para disfrutar más en pareja y de tranquilidad, pero tal parece que no se retirará a ese descanso hasta que lance su línea para San Valentín para la cual se fusionó con el talentoso diseñador de modas, Adam Selman, quien habló de como nació esta colaboración empresarial.

Vi a Rihanna, y cuando fuimos a abrazarnos, ella me susurró al oído: 'Tienes que hacer Savage X conmigo'. Pensé, 'Ok, claro'. Nos ocupamos de nuestros asuntos, y unos días después, ella me envió un mensaje de texto diciendo: 'No, lo digo en serio. Tienes que hacer una colaboración con nosotros'", dijo a In Style.