¡Qué cambiazo! Los 'arreglitos' que se hizo Lele Pons a través de los años

Ciudad de México.- Hace un año, en una entrevista en el programa D generaciones, Lele Pons confesó a cuántas cirugías se ha sometido para poder lograr la apariencia que siempre quiso.

En su charla con Maca Carriedo y Alan Tacher, la exconductora de La Voz México aprovechó para abrir su corazón y reveló que sí se ha hecho algunos 'arreglitos' en su cuerpo.

Me he hecho la nariz, después algo en los labios. También me arreglé el pelo, me puse más flaca, trabajé mi color de piel y las cejas”, mencionó la influencer venezolana.