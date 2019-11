¡Qué divina! El sensual conjunto rojo de Andrea Legarreta que 'enloquece' a fans

Ciudad de México.- No hay día que Andrea Legarreta no desate pasiones y conquiste a cientos de internautas con cada uno de los 'outfits' que utiliza en el programa Hoy y este pasado martes no fue la excepción.

La querida conductora compartió en su cuenta de Instagram una nueva instantánea en la que presume el conjunto que utilizó para aparecer en el famoso matutino de Televisa.

Legarreta optó por lucir su envidiada figura con un sensual conjunto rojo compuesto por pantalón y blazer, el cual combinó con una camisa blanca y zapatillas rojas, mientras que en el cabello optó por una coleta.

La publicación de Andrea cuenta con al menos 51 mil 'Likes', además de que los mensajes de cariño, piropos y halagos no se hicieron esperar.

Estás espectacular".

Hermosa como nunca".

El rojo te va muy bien".