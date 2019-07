"¿Qué está tomando?": Thalía desata burlas por usar filtro de Buzz Lightyear

Ciudad de México.- La cantante Thalía logró una vez más volverse tendencia en las redes sociales gracias al personaje animado de Buzz Lightyear.

Con un filtro por el estreno de la película de Toy Story 4, la intérprete mexicana aparece con un filtro del entrañable mejor amigo de Woody, mientras dice su famosa frase en inglés.

Cariños esa película estuvo espectacular, así salimos, 'Buzz Lightyear to the rescue', 'To the innity and beyond'. Cariños lloré cuatro veces en la película y las dos veces que la fui a ver lloré, qué película más hermosa", dijo Thalía.