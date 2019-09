"¿Qué le pasó a ese bobo?": Paulina Rubio le tiraría a sus ex en nueva canción

Ciudad de México.- La 'Chica Dorada',Paulina Rubio, a causado polémica con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Si supieran pues aseguran que se lo dedicó a sus ex, Gerardo Bazua y Nicolás Vallejo-Nájera mejor conocido como Colate con quien tuvo un hijo y a quien le paga manutención.

En el video, Paulina sale muy sensual, mostrando sus piernas, desde la cama y con atrevidos pasos de baile.

Yo no sé qué le pasó a mi ex, es amigo de mi otro ex… y eso es lo que me da risa. Yo no sé qué le pasó a ese bobo, que se junta con el otro bobo… Si supieran quién está en mi cama”, menciona la letra.