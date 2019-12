¡Qué momentos! Jennifer Aniston revive escena navideña de 'Friends'

Estados Unidos.- La famosa y querida actriz, Jennifer Aniston, revivió a través de un video en sus historias de Instagram una de las escenas sobre Navidad más divertidas de la exitosa serie de comedia, Friends, donde ella era 'Rachel Green'.

Aniston ha demostrado en varias ocasiones que una de sus mejores etapas fue la que vivió cuando protagonizaba la famosa serie, que aún hoy en día, después de 25 años de su estreno sigue causando gran sensación.

Es por ello que compartió una escena de la temporada 7 en la que 'Rachel' (Jennifer) recibe un regalo de 'Ross Geller' (David Schwimmer), quien fue su pareja intermitente a lo largo de las 10 temporadas, por Navidad y le dice que "me encanta", a lo que este le pregunta si era verdad y si no iba a regresarla y fiel a su estilo dice que no en ese momento.

Acompañado del video la actriz escribió la frase: "Ese monto del año otra vez. (Una disculpa a todos los 'Ross' del mundo)".