¿Qué no ama a Frida Sofía? Christian Estrada no tiene tiempo para novia

Ciudad de México.- Christian Estrada nuevamente estuvo en el programa Un Nuevo Día para hablar nuevamente de su ex Frida Sofía, pero no se esperaba la reacción que obtendría de Adamari López y Rashel Díaz cuando cuestionaron a Christian y le preguntaron que si regresaría con la hija de Alejandra Guzmán.

Esto se lo cuestionaron luego de que en redes sociales publicó una imagen y escribió que la amaba. Sin embargo, el actor contestó y la respuesta hizo que explotara la puertorriqueña.

"Tiempo para novia ahorita no puedo", dijo Christian convencido. Esto ocasionó que Adamari respondiera al momento de que terminó de hablar y le preguntó: "¿Y cuándo uno no tiene tiempo para una novia, Christian? ¡Pero qué ocupado y qué ocupado! No quiere decir que ella no está ocupada porque ella está haciendo su disco", mencionó.

"Si tú dices que la amas es para estar con ella", le insistió Rashel. En ese momento, las bromas empezaron a ser parte de todo, luego de que la situación se estaba complicando para el ex de Frida Sofía.