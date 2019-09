¡Qué oso! Edwin Luna deja en ridículo a su esposa Kimberly por una bolsa

Ciudad de México.- El vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, y su ahora esposa Kimberly Flores, suelen compartir en redes sociales su gusto por la ropa de maraca: Chanel, Gucci y Louis Vuitton, sin embargo, una reciente imagen sobre una bolsa le jugó una mala pasada a Kimberly.

El cantante reconoció que su bella esposa cometió un error con su outfit, que los hizo pasar un “oso” en público.

¡Amor, qué oso, eh! Te la he visto como cuatro ocasiones (la bolsa) y todavía lo traes con la etiqueta, no se la has quitado ”, le dijo Luna entre risas a su esposa.