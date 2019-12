¿Qué pasó con César Costa, el artista que marcó a toda una generación?

Ciudad de México.- Después de haber marcado a una generación dentro de la música y televisión mexicana, pocos conocen qué pasó con César Costa, quien se convirtió en un icono por su participación en la serie Papá Soltero.

Hace unas semanas, en su cuenta de Instagram, el artista compartió que celebró su cumpleaños en una función en el Auditorio Nacional, rodeado de sus cientos de fanáticos.

En septiembre, el actor declaró que le gustaría volver a la pantalla chica; sin embargo, no ha existido una propuesta que le "agrade".

Busco proyectos que sigan con la línea que he tenido durante toda mi vida, con los mismos valores. Por eso sigo en Unicef como embajador, porque me interesa el respeto a la familia y no por eso el proyecto dejará de ser divertido”, expresó el intérprete.