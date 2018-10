"¿Qué pasó hijo?, pues háblame", dice 'El Loco' Valdés a Cristian Castro

Ciudad de México.- La preocupación por la salud del actor Manuel 'El Loco' Valdés aumentó luego de que se informara esta mañana que el cómico fue hospitalizado de nueva cuenta.

Desde que son conocidos los padecimientos, tratamientos y operaciones por las que ha tenido que pasar el exesposo de Verónica Castro, los medios se han hecho presentes y le han externado al actor y a su familia el interés en estar al pendiente de su salud.

Por tal motivo, el periodista Gustavo Adolfo Infante realizó recientemente una entrevista al actor, durante la cual Manuel confirmó que su hijo Cristian Castro ha estado alejado de él y que no lo ha llamado para saber cómo se encuentra.

Asimismo, el actor afirmó que Cristian Castro no lo ha llamado desde hace tiempo y le envió un mensaje para que el cantante se mantenga en comunicación con él ante estos difíciles momentos:

Fue Alejandro Valdés, medio hermano de Cristian, quien indicó hace semanas que el cantante no se había reportado luego de que su padre fuera intervenido quirúrgicamente de nueva cuenta.

Por su parte, Marcos Valdéz, también hijo de 'El Loco', aseguró que Cristian siente gran afecto por su papá, que en estos momento el cantante tiene muchos problemas que resolver y que él no podría asegurar que el hijo de Verónica Castro no ha hablado con su padre:

Quién sabe. Eso yo no lo sé, yo no me atrevo a juzgar eso porque no lo sé. Habría que abrir la boca fuerte y decir a ver si es cierto que mi hermano no ha visto a mi papá. Yo creo que él quiere mucho a mi papá, extraña mucho a mi papá, pero también tiene muchos problemas".