¡Qué piernas! Corto vestido de Galilea Montijo pone de cabeza a Instagram

Ciudad de México.- No hay día que Galilea Montijo no cause sensación por sus espectaculares 'outfits' y este martes 10 de diciembre no fue la excepción pues apareció con un corto vestido que encantó a sus fans.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora del programa Hoy publicó una instantánea en la que aparece luciendo un vestido color amarillo pastel que permite ves sus espectaculares piernas, además luce un cinturón que acentúa sus curvas y también tacones nude.

Los seguidores de Galilea de inmediato llenaron la publicación con decenas de halagos y piropos, además de dejar más de 16 mil Likes.

Mi ídola preciosa, te amo!".

Amo cuando sonríes".

Pero qué preciosa".

Cada día estás más hermosa".