"Qué poca ma...": Carmen Salinas ataca a quienes critican a Brenda Kellerman

Ciudad de México.- La actriz y política, Carmen Salinas, durante una entrevista señaló que todos aquellos que han criticado a Brenda Kellerman, esposa de Ferdinando Valencia, por mostrar una sonrisa durante el funeral de su fallecido bebé de tres meses, Dante, tiene "poca ma...".

Incluso señaló que las personas que se burlaron de ella y decían "ay esa vieja para todo saca a Pedrito", ya han perdido a alguien.

También habló que la familia que tiene en Ciudad Juárez se encuentra bien tras el tiroteo que sucedió en El Paso, donde murieron más de 20 personas.

Bendito sea el señor que no andaban ahí (su hermano y sobrinos), pero ya me habían llevado ahí el año pasado a esa tienda, imagínate nada más con tanto loco, horrible, me parece espantoso", finalizó.