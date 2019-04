“Que sean felices”, dice actriz a la que habrían engañado con Natalia Téllez

Ciudad de México.- Jade Fraser asegura que la relación que había entre ella y Gonzalo Vega Jr. es cosa del pasado, que Natalia Téllez no es su amiga y que en realidad les desea felicidad a ambos ahora que en los titulares se afirma que están juntos en plan romántico.

Como se ha de recordar, hace unas semanas la exconductora de Hoy se vio envuelta en polémica luego de que una revista de espectáculos asegurara que había iniciado un romance con Vega Jr. de la forma más escandalosa: tras supuestamente ser la tercera en discordia en la relación del actor y Jade Fraser.

Natalia y el hermano de Zuria y Marimar Vega se han frecuentado en las últimas semanas debido a que comparten créditos en la serie Ninis, mientras que el joven trabajó al lado de Jade en Mi marido tiene más familia.

Ahora Fraser fue cuestionada sobre la controversia y, antes de si quiera comenzar a hablar de los rumores, aclaró que ella y Natalia no son amigas como se dice en la publicación.

No, eso es totalmente mentira, creo que esa nota dice cosas que no son verdad. Yo a Natalia no la conozco; la conozco por el medio, me he topado con ella en diferentes cosas; no, no es mi amiga”, aclaró Jade Fraser al programa Intrusos.

Después la actriz habló de la especulación sobre que Gonzalo la habría engañado con Natalia, una versión que la revista de espectáculos sostuvo al difundir una foto borrosa de la conductora y el actor dándose un beso.

No sé, pregúntenle a ellos, a ver. No sé, yo no tengo nada que opinar sobre el respecto. Yo creo que me tengo que encargar de ser feliz yo, de estar bien conmigo y pues ustedes pregúntenle a ellos a ver qué les dicen”, expuso la joven.

Asimismo, Jade aseguró que entre ella y Gonzalo Vega Jr. todo se ha terminado.

No, yo cerré mi ciclo con él y ya. Creo que en las relaciones uno siempre tiene que dejar las cosas claras y pues ya, no ser egoísta con la otra persona, no querer lastimar a la otra persona, entonces yo no sé él cómo fue, de dónde fue, o lo que sea, ni ella (Natalia)”, externó.

Si están felices juntos y están juntos, pues me da gusto, que les vaya bien, que sean felices, qué más te puedo decir”, agregó.