¡Qué sensualidad! Noelia 'calienta' las redes con video mientras baila en tanga

Ciudad de México.- La famosa puertorriqueña, Noelia, no ha dejado de deleitar a sus fans de redes sociales pues luego de aparecer luciendo ardiente lencería, ahora la cantante publicó un video en el que se puede ver que baila mientras usa tanga.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Jorge Reynoso publicó dos videos en los que presume que a sus 40 años aún es una de las mujeres más candentes del espectáculo.

En la primera grabación se puede observar cuando Noelia comienza a mover sus caderas al ritmo de su canción Here I go again mientras luce su envidiable figura con un vestido de red y no usa ropa interior debajo.

En el segundo video, la intérprete de Tú aparece en su cocina preparando café y de pronto inicia a realizar un ardiente baile luciendo sus torneadas piernas con leggings transparentes que dejan ver su tanga, así como un top anaranjado.