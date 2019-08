¡Que siempre no! Emma Coronel niega participar en apoyos a niños migrantes

Ciudad de México.- Días atrás se informó que Emma Coronel, conocida como la esposa de Joaquín 'El Chapo Guzmán', había iniciado una fundación para conseguir fondos destinados para los niños hijos de los 680 migrantes arrestados en EU.

Toda la información surgió desde El Diario de Nueva York. La cuenta de Instagram @therealemmacoronel_, llegó a hacer la publicación en la que afirmaba estar participando en dicho movimiento.

Los rumores de que participaría en dicha fundación se originaron luego de haber compartido el texto de la plataforma de financiación GoFoundMe, en el cual se expresaba la situación de los menores:

Desafortunadamente ellos no ellos esperaron la hora y nada sus padres no estaban la angustia por no poder hacer algo para ligarlos la desesperación de no poder respaldar a sus padres tenemos que ayudarlos".