“¡Qué viva la soltería!”: Adrián Uribe habla sobre polémica con Marimar

Ciudad de México.- Adrián Uribe se describió a sí mismo como un hombre feliz, tranquilo, actualmente soltero y sin ninguna intención de hablar sobre la vida de los demás, esto después de que fuera cuestionado acerca de la polémica en la que se ha visto envuelto en las últimas semanas.

Como es conocido, por un tiempo se especuló que el comediante había retomado una relación amorosa con Marimar Vega, lo cual él siempre negó.

Después de crecientes rumores, un viaje a Dubái y controversiales declaraciones de supuestas fuentes cercanas a la expareja que hablaron para una revista de espectáculos, trascendió que Adrián y Marimar habían tenido una ‘ruptura definitiva’. Al mismo tiempo surgió la especulación sobre el posible romance entre la actriz y su compañero de trabajo Horacio Pancheri.

Ahora, el actor mexicano ha hablado sobre el escándalo en el que una publicación llegó a difundir que Vega había roto con él porque ella se preocupaba mucho por las apariencias y se avergonzaba de él.

Y de la vida de las demás personas no puedo opinar, siempre he sido muy respetuoso, entonces no me gustaría emitir ningún juicio al respecto”, agregó tajante.