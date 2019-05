Quentin Tarantino: "Estamos saturados por las películas de superhéroes"

Estados Unidos.- El director de cine Quentin Tarantino, que ha trabajado en las películas como Kill Bil, Grindhouse e Inglourious Basterds, criticó el exceso de películas que hay de comics y súper héroes.

Estamos saturados por las películas de superhéroes. Fíjate en el calendario de este verano, mi película es la única que se estrena en dos meses que es original, sin estar basada en un libro o en un remake o en un cómic", indicó el director durante su estadía en el festival de Cannes.

No solo películas como superhéroes son las que se refería el director, sino todos los remakes que han regresado a la cartelera, como Aladdín y El Rey León de Disney.

Quentin Tarantino presentó en Cannes su cinta Once Upon a Time in Hollywood, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.