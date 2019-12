"Quería que lo orinara": Acusan al actor argentino Pablo Rago de violación

Buenos Aires, Argentina.- Una mujer de 34 años presentó una denuncia por violación contra el actor argentino Pablo Rago, ganador del Premio ACE, quien ha participado en películas como El secreto de sus ojos y Metegol.

La presunta víctima se identificó como Erica Basile, y aseguró que comenzó a contactarse con el actor cuando estaba sin trabajo y él le ofreció ayuda:

La acusación se realizó en la Comisaría Vecinal No. 11 de la ciudad de Buenos Aires aunque el hecho habría sucedido en diciembre de 2015, en el departamento del también conductor de televisión.

La denunciante añadió:

Quería que yo orinara encima de él. Yo no quería eso, lo corrí y se puso histérico porque no accedí. Me insultó a los gritos. Cuando logró calmarse, se vuelve a acercar y ahí hubo una penetración; no fue consentida".