"Quería tirarme del balcón": Residente tuvo deseos de suicidarse en México

Ciudad de México.- Hace un par de días Residente estrenó su tema René y rompió las redes sociales pues se colocó en tendencia gracias a este sencillo, considerado como uno de los más íntimos de su carrera.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el rapero puertorriqueño confesó que se inspiró en escribir esta canción luego de estar al borde del suicidio.

Residente explicó que sus intenciones de quitarse la vida ocurrieron momentos de realizar una presentación en México, sin embargo, no quería presentarse en el escenario y estuvo a punto de lanzarse desde un hotel.

Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué", explicó.