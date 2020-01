¡¿Querrá volver?! Jennifer Aniston reacciona al discurso de Brad Pitt

California, EU. - Con la llegada de los Globos de Oro 2020 muchos esperaron presenciar el reencuentro más esperado en el mundo del espectáculo, Brad Pitt y Jennifer Aniston.

Estas dos celebridades fueron una poderosa pareja en el pasado, pero en 2005 se separaron, Pitt se casaría tiempo después con Angelina Jolie y se divorciaría en 2016. Ahora estando ambos solteros, miles de fanáticos esperaban un romántico reencuentro.

Aunque esto no se logró ver, al menos en pantalla, muchos especularon en redes sociales por las reacciones de Aniston cuando el histrión pasó a recibir su premio a mejor actor de reparto por la película One Upon a Time In Hollywood.