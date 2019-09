'Quico' afirma haber sido obligado a trabajar con 'Chespirito'

Ciudad de México.- El actor, Carlos Villagrán, mejor conocido como Quico, al salir de la programa del Chavo del ocho, tuvo algunos problemas a la hora de conseguir un nuevo trabajo, hasta que el fallecido Emilio Azcárraga Milmo, lo buscó para darle una oportunidad en el programa, Sin los cachetes.

Cabe mencionar que ese proyecto estaba a cargo de Roberto Gómez Bolaños, con quien tenía diferencias, pero Azcárraga le pidió que no se fuera.

¿Si o no?, me saben a mier… sus diferencias, ¿si o no? Me paré y le dije: ‘no señor, muchas gracias’, y me fui”, relató.