¿Quién dice yo? Lyn May busca nuevo novio "bien dotado y con mucho dinero"

Ciudad de México.- La controversial vedette Lyn May una vez más dio de qué hablar luego de revelar que su supuesta relación con Markos D1, un hombre 30 años menor que ella, era solo una estrategia de publicidad para ambos.

La mexicana incluso confesó que lo que tienen es una relación de "madre e hijo", además de que fingió que era su prometido para ayudarlo a despegar su carrera como cantante.

A pesar de la 'fallida' relación y de confirmar que sigue soltera, Lyn May aseguró que en realidad sí desea casarse a sus 67 años. Incluso, describió a detalle cómo le gustaría que fuera su futura pareja:

Sigo soltera y quiero casarme, me gustaría un tipo delgado, blanco, alto, muy limpio, muy educado, inteligente y con mucho dinero, también bien dotado, si no, no", concluyó.