¿Quién dijo miedo? Alfredo Adame dice que volvería a buscar pareja en internet

Ciudad de México.- Alfredo Adame aseguró que a pesar de la mala experiencia sentimental que vivió con su expareja, volvería a buscar el amor en internet.

El conductor de 60 años platicó con Ventaneando de lo mal que la pasó con Susan Quintana, quien ventiló intimidades de pareja como que Alfredo "tiene un pene pequeño".

Afirmó que se trata de un ataque injustificado hacia su persona por parte de una mujer que batalla con diversos problemas emocionales que provocaron que la relación no funcionara.

Trae arrastrando un pasado terrible y un lado oscuro que a mí no me gustó y que hasta miedo me dio. Tiene problemas serios de bipolaridad, estabilidad emocional, neurosis, esquizofrenia", expresó.