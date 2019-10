¿Quién era Sulli, la cantante de K-Pop encontrada muerta en su casa?

Seúl, Corea del Sur.- Choi Jin-ri, mejor conocida como Sulli, fue una cantante, actriz, bailarina y modelo surcoreana, integrante del grupo femenino de K-pop f(x) formado por S.M. Emtertainment.

Nació el 29 de marzo de 1994 en la ciudad de Yangsan, al sur de Corea del Sur. Es la única hija de la familia, pues tenía dos hermanos mayores.

Desde pequeña quiso dedicarse a la actuación, cosa que consiguió al interpretar en 2005, a los 11 años, a la pequeña princesa Sunhwa en el drama The Ballad of Seodong.

También destacan sus participaciones en los dramas To The Beautiful You (por el cual ganó el premio New Star en SBS Drama Awards), Hotel de luna, Fashion King, entre otros.

En el cine debuto en el 2007 en la película Punch Lady. Además actuó en The Pirates, Real y fue conductora del show musical Inkigayo.

En la música, Sulli inició su carrera el 5 de septiembre de 2009 como miembro de f(x) con el sencillo La Cha Ta. Con el grupo grabó tres discos.

En julio de 2014, tomó un descanso de la industria del entretenimiento debido a los constantes comentarios negativos y falsos rumores contra ella. Un año después se anunció que abandonaría el grupo de manera definitiva.

En lo que respecta a su vida personal, su agencia confirmó en 2014 una relación con el rapero Choi Jae Hoo (Choiza), integrante del dúo de hip-hop Dynamic Duo, misma que terminó en marzo del 2017.

Era amante de los animales, principalmente de los gatos. En su cuenta de Instagram compartía imágenes con su mascota, un gato de raza sphynx, además de sus constantes viajes.

El cuerpo sin vida de Sulli fue encontrado en su casa cerca de Seúl este lunes, luego de que su mánager se dirigiera al lugar porque ella no le había respondido las llamadas telefónicas durante horas.