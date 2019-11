"¿Quién es el niño del sombrero?": Pati Chapoy 'destroza' a Remmy Valenzuela

Ciudad de México.- A pesar de tener una larga trayectoria en el mundo del espectáculo, Pati Chapoy asegura que no conoce a Remmy Valenzuela, quien también es conocido como el 'Príncipe de la acordeón'.

Durante una reciente emisión del programa Ventaneando, la periodista confesó que la presencia del sinaloense en La Academia no fue de su agrado y sin 'pelos en la lengua' aseguró que Remmy sobra en el panel de jueces.

A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra (Remmy Valenzuela). ¿Quién es? No lo conozco”, explicó Chapoy en presencia de Adal Ramones.