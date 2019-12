"¿Quién es esa zorra?": Michael Bublé recuerda escena de celos de su esposa

Ciudad de México.- Durante una entrevista en el programa The Graham Norton, el cantante canadiense, Michael Bublé, narró la escena de celos que su esposa Luisana Lopilato le hizo.

Bublé relató que la situación tuvo lugar cuando le pidió a la actriz argentina que le diera su opinión respecto a la versión final de su video, Love You Anymore.

Lo miró un momento, y les juro que esto es verdad y no me lo estoy inventando, se giró y me dijo: '¿Quién es esa zorra del video, Mike?'", recordó Bublé.