"¿Quién es este pend...?": Así se refería Eugenio Derbez al esposo de su madre

Ciudad de México.- A pesar del buen humor que caracteriza a Eugenio Derbez, todo indica que al hablar del tema de su padrastro las cosas cambian, pues de acuerdo al actor Juan Carlos Barreto, quien fuera pareja sentimental de la actriz Silvia Derbez, el ahora productor nunca estuvo contento con esta relación.

En entrevista para una publicación, el histrión que formó parte del elenco de la nueva versión de La Usurpadora contó que, a pesar de durar casi 19 años con Doña Silvia, Eugenio nunca lo pudo ver como pareja de su mamá.

Por supuesto que estaba molesto, y lógicamente decía: ‘¿Quién es este pend…’, y pensaba lo que todo mundo: ‘Se quiere colgar de la fama de mi madre’. Y no, nunca me dijo ‘papá’, ni me vio como padrastro, ya que sólo soy seis años mayor que él” contó Barreto.