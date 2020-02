¿Quiénes serán los ganadores en los Oscar 2020? Mhoni Vidente lo revela

Ciudad de México.- Durante su intervención en el programa Sale el Sol, Mhoni Vidente realizó sus predicciones con respecto a los ganadores de los Premios Oscar 2020, ceremonia que se celebrará este domingo nueve de febrero.

Con respecto a la categoría Mejor Actor, la pitonisa confirmó que Joaquin Phoenix se llevará este galardón por su actuación en Joker, a pesar de la presencia de Leonardo DiCaprio o Adam Driver.

Mientras que en lo que a Mejor Actor de Reparto, la exintegrante de Hoy mencionó que el ganador sería Brad Pitt por su papel en la cinta Érase una vez en Hollywood (Once upon a time in Hollywood).

Pese a las nominaciones de The Irishman, Joker, Parásitos, Jojo Rabbit, entre otros, la vidente adelantó que 1917 será el filme que se llevará el premio a Mejor Película.

Además, Mhoni expresó que Quentin Tarantino se adjudicará el Oscar a Mejor Director, a su vez que el mexicano Rodrigo Premio saldrá victorioso por Mejor Fotografía.

La gala de los Oscar se realizará en el Teatro Dolby en la ciudad de Los Ángeles, California.