¿Quiere otro hijo? Ricky Martin confiesa si le gustaría otro bebé en su vida

Ciudad de México.- Tras la llegada de su pequeña Lucía, Ricky Martin consideró que este 2019 ha sido un año lleno de bendiciones tras ser abordado por la prensa.

El cantante boricua se mostró contento por la llegada de un nuevo bebé, aunque se mostró hermético cuando le preguntaron si quiere otro hijo en su vida.

Me he convertido apenas en padre nuevamente. Fue un año hermoso y el que viene será mejor”, confesó el puertorriqueño.

Con respecto a su trabajo de filantropía, le intérprete de Tal Vez indicó que lleva ya 20 años trabajando contra la trata de personas y el abuso infantil.

La filantropía es una fiesta que no me quiero. Todos los problemas están conectados, pero me enfoco en hacer conciencia sobre los que abusan de los demás”, finalizó Ricky.