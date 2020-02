"¿Quieres imitar a Thalía?": Aracely Arámbula se graba al hacer ejercicio

Ciudad de México.- Aracely Arámbula es una de las actrices mexicanas más queridas tanto por su talento y actitud, pues siempre muestran todo lo que ocurre en su día a día pero sobre todo por sus ocurrencias que a muchos sorprenden.

Thalía comenzó a crear tendencia al usar filtros y hacer cosas gracias, después se grababa mientras hacía cardio en la caminadora. Ahora Arámbula ha comenzado a usar Instagram y varios filtros mientras se ejercita por ello los usuarios comenzaron a compararlas, donde unos dicen que 'La Chule' le ha copiado varias cosas a la esposa de Tommy Mottola.

Anteriormente fueron los mismos filtros que causaron que le dijeran que estaba comportándose igual a la cantante No me acuerdo, quienes deben comportarse como adultas y no como "chavorrucas".