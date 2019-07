"Quiero a mi hijo": Pepe Aguilar asegura que él y Emiliano estarán más unidos

Ciudad de México.- El cantante, Pepe Aguilar, compartió en un video, en donde a parece al lado de su hijo, Emiliano, quien hace algunos meses fue acusado de trata de personas, y aseguró que luego de estar distanciados por fin volverán a convivir como padre e hijo.

Durante uno de sus blogs, el cantante de música regional mexicano apareció abrazado de su hijo, quien hace algunos meses estuvo a punto ingresar a la cárcel acusado de tráfico de personas, y confesó:

Sin embargo, Pepe no perdió oportunidad para bromear con el tatuaje de su hijo en el rostro y al voltearlo a ver expresó:

Pin... tatuajes, vamos a hacer algo al respecto porque ¡ay Dios mío!, o lo tatuamos como Mike Tayson o… no se crean, me gustan sus tatuajes… aquí está el güey para que no me anden preguntando”.