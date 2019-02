"Quiero 'encuerarme'...": Pedro Sola revela porqué Chapoy lo vetó de VLA

Ciudad de México.- Pedro Sola, el conductor de Ventaneando dio mucho de qué hablar sobre un penoso hecho que involucró a Pati Chapoy y lo que ocurrió con su veto en Venga la Alegría.

El presentador de Ventaneando declaró que no estaba consciente de que por hacer videos en YouTube recibía cierta remuneración y explicó que cuando comenzó con su canal lo tuvieron que apoyar.

Sola argumentó que le gusta realizar videos al darse cuenta de que hay jóvenes que están al pendiente de él, tanto que hasta resaltó la colaboración que hizo con Memo Aponte.

Tras ser entrevistado en la presentación del elenco del Tenorio Cómico, Pedro Sola dijo que la conductora Pati Chapoy no le dio permiso para ir a un programa de TV Azteca, mencionando que lo negó "por ridículo":

En ocasiones me invitan a programas que les digo que no. Me hubiera encantado, en Venga la Alegría está Alejandro Maldonado, con ese cuerpazo y así… y dije Pati quiero ir y ponerme un mallón, encuerarme, enseñar la panza y las chichis, descalzo y hacer así y me dijo que de ninguna manera”.