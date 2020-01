"Quiero pegarme": JLo revela que se arrepiente de haber hecho como actriz

Estados Unidos.- Durante una rueda de prensa la cantante y actriz, Jennifer Lopez, confesó que de lo que más se arrepiente de haber hecho a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria actoral es el haber rechazado protagonizar Unfaithful.

A finales del 2001 uno de los productores de la película le ofreció a 'La Diva del Bronx' protagonizar el filme, pero señaló que después de leer la trama no le convenció y decidió rechazarlo, algo de lo que todavía se arrepiente.

Había una película, Unfaithful, en la que me ofrecieron el personaje principal, pero cuando me enviaron el guion me pareció que no era todo lo que podía ser. Debería de haber sabido que el director, Adrian Lyne, iba a bordarlo, pero no lo tuve en cuenta", expresó Jennifer.