"Quiero todo contigo": Lorena Herrera intentó llevarse a la cama a 'El Burro'

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Lorena Herrera, estuvo como invitada en el programa Miembros al Aire, lugar donde aprovechó para revelar que intentó llevarse a la cama a Jorge 'El Burro' Van Rankin.

Pero fue el propio conductor quien le recordó a Lorena este incomodo momento, ocurrido cuando él grababa El Calabozo.

'El Burro' recordó que la guapa rubia le trato de hacer una broma y ella replicó que debía confesar que en realidad 'le tiró la onda'.

No te hagas tonto: ‘Te tiré la onda’. ¿No te acuerdas? Le dije: ‘Es que la verdad, tú siempre me has encantado’. Se puso nervioso. Yo pensé que como era divertido y se soltaba bien seguro de sí mismo… Pues no. Se achicó, se puso nervioso, no sabía qué contestarme”, explicó.