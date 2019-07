"Quiero una pin… fiestota": Vadhir Derbez 'pide' festejo en lugar de funeral

Ciudad de México.- El actor Vadhir Derbez sorprendió con un polémico comentario en el que pide que el día que muera quiere que hagan una “pin… fiestota”.

El hijo de Eugenio Derbez comentó una publicación en la cuenta de Instagram Memelas de Orizaba en donde se ve un efusivo funeral.

En diversos países alrededor del mundo se suele pasear al féretro del difunto y bailar a su alrededor, pero la mencionada página de memes decidió cambiar la música por la popular canción Baila conmigo.

Así cuando me muera quiero que sea una pin… fiestota, que no me dejen descansar en paz”, escribió Vadhir junto al gracioso video.