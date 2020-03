"Quítenle el celular": Thalía baila sobre una silla y la tunden por "inmadura" 

Estados Unidos.- Thalía no deja de sorprender a sus fanáticos en sus redes sociales al hacer un sensual baile sobre la silla mientras se maquillaba.

La esposa de Tommy Mottola no deja de ser polémica pues siempre sube cosas extrañas a su cuenta de Instagram en donde ha sido aclamada y criticada.

En esta ocasión la estaban maquillando cuando no pudo soltar el celular y comenzó a grabar al maquillista quien no dudó en contonearse pero ella no quiso quedarse atrás y se subió a la silla y comenzó a bailar.

Unos usuarios solo se rieron de las cosas que hace, mientras que otros dijeron que debe madurar y dejar el celular.