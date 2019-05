R.R. Martin: "Los libros de 'Canción de hielo y fuego' no están terminados"

Ciudad de México.- El escritor, George R.R. Martin, reveló que la serie de novelas Canción de hielo y fuego, aún no se encuentran terminadas.

NO, Vientos de Invierno y Sueño de primavera no están terminados. Sueño ni siquiera ha comenzado; No voy a empezar a escribir el volumen siete hasta que termine el volumen seis. Me parece absurdo que tenga que decir esto”, escribió George en su blog.

Las novelas de Martin han sido adaptadas a la famosa y reconocida serie de HBO, Game of Thrones, ante esto el novelista expresó lo siguiente:

Los libros ayudan a crear interés en Game of Thrones, al igual que la serie crea interés en los libros. Así que no, los libros no están terminados. HBO no me pidió que los retrasara. Tampoco David y Dan (los creadores). No hay un 'trato' para contener los libros".