Rammstein: Video pornográfico pone en aprietos al líder de la agrupación

Moscú, Rusia.- Till Lindemann, líder del grupo de rock Rammstein, está envuelto en una gran polémica por un video con alto contenido pornográfico que publicó, que ha ocasionado un escándalo en Rusia, el mismo que por las imágenes apareció directamente en sitios para adultos.

Poco después de su presentación, un foro digital reveló que el clip había sido grabado en San Petersburgo y compartió un listado con los perfiles en redes sociales de las actrices que participaron en el video.

A partir de ese momento, las mujeres empezaron a recibir una oleada de amenazas de individuos y grupos radicales, por lo que la mayoría de ellas decidió eliminar sus cuentas en redes.

Simplemente no salgo de mi casa y me he alejado de las redes sociales, porque tengo miedo", afirmó una de las mujeres involucradas.