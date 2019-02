Rapero es detenido y acusado de asesinar a dos de sus amigos

Estados Unidos.- Pese a que él niega haber cometido tal delito y narra una historia distinta en cuanto a su detención, ha trascendido que el rapero YNW Melly fue arrestado tras ser acusado de haber asesinado a dos personas en octubre del año pasado.

De acuerdo con diversos portales, el artista habría herido de bala a Anthony Williams y Christopher Thomas Jr., quienes eran amigos cercanos de él.

YNW Melly, cuyo nombre real es Jamell Demons, y un joven llamado Cortlen Henry habrían hecho que el suceso pareciera un acto de violencia, un ataque armado hacia las víctimas realizado desde un auto en movimiento.

Según las autoridades, Cortlen Henry llevó a los heridos al hospital Memorial Hospital Miramar, en Florida, donde perdieron la vida.

El rapero YNW Melly empleó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía en la que aparece al lado de los fallecidos Anthony y Christopher y ofrece su versión de los hechos.

A todos mis fans y quienes me apoyan: no, no fui encarcelado en Washington, pero hoy me estoy entregando yo mismo. Quiero que sepan que los amo y aprecio a cada uno de ustedes. Hace un par de meses perdí a mis dos hermanos por la violencia y ahora el sistema quiere hacer justicia… Desafortunadamente, se han dicho muchos rumores y mentiras, pero no se preocupen, Dios está conmigo y mi hermano @ynw.bortlen”, escribió el rapero, además de agregar la etiqueta #Libérenos.