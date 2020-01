Raúl Araiza rompe el silencio y habla de su divorcio luego de 4 meses

Ciudad de México.- El presentador del programa Hoy, Raúl Araiza, por fin habló de su de su separación de Fernanda Rodríguez, luego haber estado casado por más de 24 años.

Fue un momento difícil tomar la decisión, porque yo la tomé y no quería lastimarla más de lo que ya era la decisión misma. Y bueno, la llevamos muy bien, es mi mánager, mi socia, pero sí debo reconocer que ha sido difícil la pérdida (…) He disfrutado mi soledad, mi espacio, porque aunque nunca fui esclavo y viví un matrimonio increíble”, dijo.

Además, el conductor apuntó que ha tenido grandes cambios en su vida, sin embargo gracias a la ayuda de otros.

Aunque hay una chava que me ayuda, me ha tocado lavar los platos y esas cosas, pero soy muy ordenado, vivo en un departamento bonito pero muy chiquito, y así estoy feliz”, dijo.

Por otro lado, Araiza asegura que está abierto a cualquier relación que salga, aunque considera que es complicado conocer mujeres.

Sí, creo que tengo el derecho, pero no sé salir, no sé ir al cine, a cenar, no sé cómo… Me han querido presentar a mucha gente y me da pena, flojera, porque luego, ¿qué se dice?, ¿qué sigue?”, aseveró.