Rayane Laura Souza, la ardiente doctora brasileña que cautivó a México

Ciudad de México.- La popularidad de la modelo y doctora brasileña Rayane Laura Souza subió como la espuma y provocó el aumento de la bilirrubina en paso por el concurso Miss Bumbum Internacional, en donde obtuvo el segundo lugar, po detrás de Suzy Cortez.

Un par de días antes de que diera comienzo el certamen, la aspirante Bianca Caetano, quien representaría a Francia, anunció su salida del evento, por lo que Rayane hizo oficial su ingreso para sustituirla.

Me siento muy emocionada de representar al país galo y no, no me intimida lo que han hecho las otras concursantes, porque yo sé lo que tengo para dar la batalla”, dijo en una entrevista.