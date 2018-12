Realizan subasta con las pertenencias de Frank Sinatra en Nueva York

Nueva York, EU.- La conocida casa de subastas Sotheby’s, informó que subastaron joyas y otras cosas que le pertenecieron al fallecido cantante, Frank Sinatra y su cuarta esposa.

La venta incluyó decenas de artículos que formaron parte de la historia de 22 años de matrimonio de la pareja; obras de arte, muebles de sus casas en Palm Springs, así como guiones y libretos.

El objeto más caro fue un enorme anillo de compromiso confeccionado con un diamante de 20 quilates con el que Sinatra sorprendió a Barbara en el fondo de una copa de champán. La pieza se vendió en 1.7 millones de dólares, detalló Sotheby’s.

Muchos de los artículos obtuvieron montos significativamente mayores que sus estimaciones de preventa.

Incluido un retrato de Sinatra por Norman Rockwell, que el cantante encargó y fue vendido por 687 mil dólares, y un guión de From Here to Eternity, película por la que ganó un Oscar, alcanzó los 35 mil dólares.

La chaqueta del 'Equipo de bebedores estadounidense' con la inscripción de 'Entrenador' que Sinatra usaba en salidas nocturnas por la ciudad con sus amigos alcanzó los 35 mil dólares, 70 veces su valor estimado de 500 dólares.