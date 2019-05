Rebecca Jones tras superar al cáncer: "Me siento bendecida de volver a la TV"

Ciudad de México.- Hace poco Rebecca Jones compartió en su cuenta de Instagram una foto muy significativa para ella, donde muestra su antes y después, tras su lucha contra el cáncer de ovario.

Con 180 mil seguidores, Rebecca comparte su vida diaria tanto dentro como fuera del foro, pero la gente le manifiesta su cariño y admiración por ser una guerrera frente a su enfermedad en muchos de los comentarios.

Me da mucho gusto poder ayudar. Empecé en Instagram justo cuando terminé la última quimioterapia, en julio o agosto, comencé a hacerme fotos pelona porque hasta entonces no habían sabido de mí, y lo hice con la intención de que la gente se diera cuenta que el cáncer no siempre es mortal, que la actitud positiva no viene de sonreír mucho o echarle ganas, sino de decir, ya me dio esta enfermedad pero no me voy a morir, voy a luchar, la cosa es no verlo como un castigo".