¿Reboot de la serie 'Cheers' con el elenco de 'The Office'? Steve Carell lo menciona

Estados Unidos.- El actor de comedia, Steve Carell, tuvo una aparición en el programa de The Ellen Show y esto conllevó a una aparición espectacular del artista en televisión, luego de que el programa The Office haya terminado.

No obstante, casuó esperanza en sus fans debido a un comentario que realizó en el show, donde hizo mención que le gustaría volver a colaborar con sus compañeros de The Office en un reimaginación de la serie de los 80's y 90's Cheers.

¿Sabes lo que creo que sería genial para The Office? No un reboot de The Office, pero coger al reparto de The Office y hacer un reboot de Cheers. Así que yo sería Sam. ¿Y Jenna...? Pues ya sabes. Con distintos personajes", exclamó Carell.