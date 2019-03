“Recen por mí”: Justin Bieber habla de la fuerte depresión por la que atraviesa

Estados Unidos.- Con la misma honestidad que tuvo al anunciar la cancelación de las últimas fechas de su tour mundial en 2017 y al hablar de los momentos más oscuros de su vida para la revista Vogue, Justin Bieber pidió a sus fans que oren por él para ayudarlo a salir de un duro episodio a nivel mental y emocional.

A mediados de febrero, informantes declararon a la revista People que Justin atravesaba por una fuerte depresión y que incluso recibía terapia, situación que no tenía nada qué ver con su matrimonio con Hailey Baldwin.

Justin parece estar triste y cansado. Él ha tenido dificultades. No tiene nada que ver con Hailey, él está muy feliz por estar casado con ella. Es simplemente algo más con lo que él batalla mentalmente… Está recibiendo tratamiento. El parece estar confiado en que se sentirá mejor pronto”, dijo la fuente a la revista.

Ahora, el intérprete de Cold water empleó su cuenta de Instagram para sincerarse con sus fieles seguidores y exponerles lo que está pasando en su vida.

Al pie de una fotografía en la que aparece abrazado a su mánager, Scooter Braun, y a Kanye West, Bieber escribió:

Solo quería mantenerlos un poco actualizados. Espero que lo que estoy viviendo resuene entre ustedes. He estado teniendo muchos problemas. Simplemente sintiéndome súper desconectado y raro... siempre me recupero así que no estoy preocupado, solo quería contactarlos y pedirles que recen por mí. Dios es fe y sus oraciones realmente funcionan, gracias... la temporada más humana que jamás haya enfrentado con las cosas de mi cabeza”.