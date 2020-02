"Recibí dos noticias difíciles": Alejandro Tommasi sobre mensajes 'suicidas'

Ciudad de México.- Alejandro Tommasi visitó el foro de Venga La Alegría y aclaró las especulaciones en torno a los supuestos mensajes suicidas, situación que preocupó de sobremanera a sus fanáticos.

El actor mexicano mencionó que a pesar de que sí recibió dos noticias difíciles, el contenido del mensaje se salió de contexto, por lo que decidió borrarlo para evitar una mayor desinformación.

Sí recibí dos noticias que no me agradaron mucho antes de escribir esto. Cuando me di cuenta que realmente había sido algo muy fuerte, lo borré y fue cuando empecé a pedir disculpas", relató el histrión.