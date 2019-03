Redención: James Gunn vuelve a estar al frente de ‘Guardianes de la Galaxia 3’

Estados Unidos.- Luego de que James Gunn fuera despedido por la controversia desencadenada a partir de los polémicos mensajes que compartió en Twitter, hace una década, sobre temas como pedofilia y abuso sexual, Disney reincorporó al cineasta a su equipo para que funja como escritor y director de Guardianes de la Galaxia 3.

Según informa Deadline en exclusiva, la decisión fue tomada hace meses luego de que directivos de la compañía del ratón entablaran conversaciones con el equipo de Marvel Studios.

Como se ha de recordar, luego de que los antiguos mensajes resurgieran como un escandaloso tema de conversación James Gunn ofreció una disculpa pública, lo cual no evitó que en julio de 2018 fuera despedido.

El despido del responsable de las dos primeras entregas de Guardianes de la Galaxia dividió opiniones, e incluso el elenco de la historia (Zoe Saldana, Chris Pratt, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Michael Rooker y Pom Klementieff) difundió una carta para pedir que Gunn volviera a estar al frente de la tercera entrega.

De acuerdo con Deadline, después de que James Gunn fuera despedido Alan Horn, presidente de Walt Disney Studios, se reunió con el cineasta en múltiples ocasiones para discutir la situación. Se indica que Horn decidió restituir al director al verse persuadido por su disculpa y por la forma en que manejó el asunto.

La noticia de que Gunn sea recontratado en Disney llega cuando también ha trascendido que escribirá y dirigirá Suicide Squad 2, de DC Cómics, proyecto que Deadline indica desarrollará primero que Guardianes de la Galaxia.

Por su parte, no han surgido detalles sobre la tercera entrega de los Guardianes.

Por medio de su cuenta de Twitter, James Gunn agradeció la oportunidad de volver a dirigir la cinta y por el apoyo que ha recibido.

Estoy enormemente agradecido con cada persona que me ha apoyado durante los últimos meses. Siempre estoy aprendiendo y continuaré trabajando en ser el mejor ser humano que puedo ser. Aprecio profundamente la decisión de Disney y estoy emocionado por seguir haciendo filmes que indagan los vínculos de amor que nos unen a todos. Me he sentido y me seguiré sintiendo completamente conmovido por su amor y apoyo. Desde el fondo de mi corazón, gracias. Amor a todos", escribió el cineasta.