Redes enloquecen por colaboración entre Selena Gomez y Justin Bieber

Estados Unidos.- Recinetemente las redes comenzaron a enloquecer con el video de un fan que combinó la canción de Sorry del 2015 de Justin Bieber con el éxitoso tema, Lose You To Love Me de Selena Gomez, el cual parece una verdadera colaboración.

La canción sigue el ritmo suave y melancolico del tema de Selena, aunque de fondo se puede escuchar levemente el ritmo del de Justin, que es bastante movido y animado, ambos voces suenan calmadas al son de la balada de Gomez, aunque en cierto punto se eleva el ritmo acercandose más al que marcaba el éxito de Bieber.

El videoclip es una combinación del que usaron para Lose You To Love Me y dos de Justin, el original de Sorry y otro en el que aparece corriendo por un amplio campo con colinas, los cuales se van sobrecolocando entre los cambios de voces, que de vez en cuando se combinan.

Esto ha hecho 'estallar' a los fanáticos quienes han aplaudido que se hiciera este remix pues con ellos sientes que escuchan ambas versiones de la historia.