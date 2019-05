Redes se burlan de 'homosexualidad' del 'Potrillo' tras escándalo de Don 'Chente'

Ciudad de México.- Luego de que Vicente Fernández confesara en entrevista para el programa De Primera Mano que se negó a recibir un trasplante de hígado por temor a que fuera de una persona homosexual, los señalamientos hacia el llamado 'Charro de Huentitán' no paran en redes sociales.

Tras esta declaración, los internautas no dudaron en responder a su confesión con los tradicionales memes, y hasta Alejandro Fernández terminó inmiscuido en el tema.

Usuarios acudieron a las redes para burlarse del tema, en donde señalaron al hijo de Don 'Chente' de ser homosexual. Las risas y comentarios irónicos no se hicieron esperar.

La controversia se 'desató' mientras el cantante recordaba algunos detalles del cáncer que padeció. El padre del 'Potrillo' relató:

Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guey. Ni sé si era homosexual o drogadicto”.